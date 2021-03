HPV e cancro: Marta Celegato lavora per curare chi è già infetto Ricercatrice all’Università degli Studi di Padova, studia l’effetto di nuovi composti in grado di contrastare l’azione delle oncoproteine E6 e E7. Queste molecole potrebbero rappresentare nuovi potenziali farmaci per la cura di carcinomi HPV-correlati. Il suo progetto verrà sostenuto nel 2021 grazie a una borsa di ricerca di Fondazione Umberto Veronesi nell’ambito del progetto Pink Is Good, dedicato alla ricerca sui tumori femminili.