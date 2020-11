Con la diagnosi precoce i tumori si curano meglio.

I fondi raccolti con la PittaRosso Pink Parade andranno a sostegno di Studio P.I.N.K: un progetto multicentrico di ricerca per rendere la diagnosi del tumore al seno più precoce, precisa ed efficace.

Lo Studio P.I.N.K. vuole indagare le migliori forme di diagnostica per il tumore al seno personalizzandole in base alle caratteristiche di ogni donna. Lo studio è in corso e quest’anno verrà ampliato tramite un’indagine nutrizionale, la creazione di una biobanca di imaging e un’analisi delle radiazioni impiegate.