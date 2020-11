Evelyne Tassone "Le opzioni terapeutiche per i tumori del pancreas prevedono chirurgia, chemioterapia e radioterapia, ma la prognosi è quasi sempre sfavorevole. L’utilizzo dei virus oncolitici, che infettano e uccidono le cellule tumorali, rappresenta una strategia terapeutica promettente per il trattamento. Le cellule tumorali possono tuttavia sviluppare resistenza ai virus e non rispondere al trattamento. Il mio progetto prevede di identificare i geni coinvolti nella resistenza ai virus oncolitici così da delineare terapie mirate per un intervento efficace e personalizzato"