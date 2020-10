Sogno un mondo senza cancro.

Come ha sempre voluto il Professor Veronesi.

Dietro alla malattia ci sono tante storie, tutte diverse.

E ci siamo noi, i ricercatori. Io sono una di questi, mi occupo del tumore alla cervice uterina. Sono innamorata della vita e delle infinite possibilità che tutti noi abbiamo il diritto di avere. Per questo faccio ricerca: perché prendere in tempo il tumore oggi vuol dire avere molte più probabilità di guarire.

Ci vuole impegno, tenacia, resistenza, come per le Pink Ambassador: loro, con le scarpe da running, noi nei nostri laboratori. Verso lo stesso traguardo: scoprire in tempo la malattia per curarla.