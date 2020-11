La ricerca di Giulia Giulia Cazzanelli lavora al CIBIO di Trento per svelare a fondo i meccanismi alla base del neuroblastoma, una forma tumorale pediatrica che origina da alcune particolari cellule del sistema nervoso periferico. «Il neuroblastoma con caratteristiche più aggressive non ha al momento un trattamento dedicato. Per questo la scoperta di una molecola che possa trattare questo tumore e il medulloblastoma, colpendo in modo più selettivo della chemioterapia, è di fondamentale importanza." "Ogni nuovo risultato porta con sè un pezzetto di conoscenza che prima non c’era. È la definizione stessa di ricerca"