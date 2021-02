Le cure devono progredire perchè altri bambini possano guarire come ho fatto io.

LA STORIA DI STEFANO

All’età di 10 anni, Stefano ha ricevuto una diagnosi di tumore che si è ripresentato dopo 3 anni. In questo lasso di tempo, ha sperimentato in prima persona come il progresso della ricerca abbia potuto concretizzare terapie migliori e ridurre l’impatto degli effetti collaterali.

Il suo messaggio di sostegno ora va a tutti gli altri bambini che ogni anno in Italia si ammalano di tumore. Come ce l’ha fatta lui, possono farcela anche loro, a condizione che la ricerca possa fare ancora passi in avanti.