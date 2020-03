Non soltanto - fortunatamente - ricoveri e decessi. In tempi di Coronavirus, ci sono anche vite che sbocciano. Bambini che vengono al mondo in una situazione surreale, mentre le loro mamme sono accompagnate da una preoccupazione in più. La domanda più frequente che ognuna di loro in queste ore rivolge al proprio ginecologo è: «Se io fossi positiva, quale probabilità avrebbe mio figlio di contrarre l'infezione in gravidanza o durante il parto?». In entrambi casi, il messaggio da dare è rassicurante. Vediamo perché.



Sulla base dell'esperienza cinese, sono due gli studi già pubblicati per fare luce sul rischio di trasmissione verticale (da mamma a feto) del Sars-Cov-2: il primo un paio di settimane fa sulla rivista The Lancet, il secondo nelle scorse ore sulle pagine di Frontiers in Pediatrics. In totale sono state osservate le fasi conclusive delle gravidanze portate avanti da 13 donne positive al nuovo Coronavirus. Un campione ancora limitato, da cui sono emerse però indicazioni univoche. Tutte le gestanti avevano sintomi associabili all'infezione da Coronavirus: febbre, tosse e dolori articolari. Ma i loro neonati sono nati vivi e - sostanzialmente - in buona salute. In alcuni casi sono state riscontrate eruzioni cutanee, mentre uno dei neonati ha richiesto il ricovero in terapia intensiva per essere supportato nella respirazione. Nulla, però, di riconducibile all'epidemia in atto. «Sappiamo che questo virus non attraversa la placenta - afferma Enrico Ferrazzi, direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, dove nei giorni scorsi è venuta alla luce la piccola Anna: la prima nata da una donna positiva al Coronavirus -. Quindi, se la mamma è infetta, non trasmette il virus al bambino: né durante la gravidanza né durante il parto». Le due fasi, peraltro, non sembrano aggravare il decorso sintomatologico né il quadro della polmonite virale.

PARTO NATURALE O CESAREO?

Quasi tutte le gravidanze delle donne cinesi positive al Coronavirus si sono concluse con un parto cesareo. Una scelta precauzionale, adottata considerando che in presenza si alcune infezioni virali c'è l'indicazione a prediligere la soluzione chirurgica. E che, nel caso del Coronavirus, precedenti non ce n'erano. Detto ciò, «a oggi non esistono indicazioni a eseguire il taglio cesareo in tutte le donne contagiate dal virus o affette da Covid-19, se non richiesto da altre cause», si legge in un documento firmato dalle principali società scientifiche italiane che si occupano di gravidanza e neonatologia. La scelta deve dipendere dalle condizioni della donna, considerando soprattutto la sua età. Oltre, naturalmente, allo stato di salute del feto. Rispetto alla routine, per chi è chiamata a partorire in questa fase, è consigliabile rivolgersi a ospedali che prevedano la disponibilità anche di strutture di malattie infettive e di micriobiologia clinica (oltre che della terapia intensiva neonatale) per gestire eventuali complicanze.



Per tutelare tutte le gestanti, la quasi totalità degli ospedali italiani dotati di un punto nascita ha organizzato un percorso separato per le donne positive al Coronavirus e per quelle con un quadro sospetto, ma non accertato. «Ci sono camere e sale parto separate, sistemi di protezione ad hoc per il personale che assiste, per le mamme e per l’accompagnatore - prosegue Ferrazzi -. In questo modo evitiamo qualsiasi commistione tra le donne sane che vengono a partorire e le eventuali positive al Coronavirus ospitate nella stessa struttura». Un'altra precauzione prevede che, se la mamma ha un’infezione respiratoria sintomatica (con febbre, tosse e secrezioni respiratorie), deve essere separata dal neonato in attesa dell'esito del tampone (e in caso di positività). Nessun problema nel riunire la «coppia» invece in caso di esito negativo dell'esame. La scelta da adottare in quest'ultimo caso viene comunque discussa dalla donne e dagli specialisti, «tenendo conto del consenso informato, della situazione logistica dell'ospedale e della diffusione dell'epidemia».

ALLATTAMENTO AL SENO: SI, QUANDO POSSIBILE

Quanto al nutrimento del neonato, l'obbiettivo è quello di prediligere l'allattamento al seno. Nessuno studio ha infatti documentato rischi di tramissione per via alimentare. Nessun problema dunque se il tampone della mamma è negativo e il neonato viene collocato nella sua stessa stanza. Qualche precauzione in più va assunta invece in caso di positività. In una situazione simile, occorre conciliare le esigenze nutrizionali del bambino «con un corretto approccio igienico-sanitario che limiti il contagio per via aerea e per contatto con le secrezioni respiratorie dei pazienti infetti», si legge nel documento stilato dagli specialisti. Per questo, se mamma e bambino sono separati, l'indicazione è quella di ricorrere al latte materno fresco spremuto (non è necessario bollirlo). La scelta va valutata caso per caso infine se la nascita del neonato avviene prematuramente (a causa di un aumento rischio infettivo) e se la mamma (positiva) assume dei farmaci per la cura di Covid-19.