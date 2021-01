4) Vaccini e altre misure di prevenzione

Schede didattiche di approfondimento e verifica su virus e vaccini per le scuole secondarie di secondo grado - Cosa sono i vaccini e come funzionano? Perché sono uno strumento fondamentale per la prevenzione primaria? Quali sono le principali vie di trasmissione dei virus? Quali norme di comportamento possiamo adottare per tutelare la nostra salute? Cosa sono gli antivirali e qual è il loro meccanismo di azione? Quali sono le fasi di replicazione di un virus che possono essere bersaglio dei farmaci antivirali?

Altri