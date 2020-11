Le conseguenze della pandemia su pazienti con patologie gravi

"Le conseguenze della crescita dei contagi possono essere serie; pensiamo a tutte le urgenze, come gli infarti, gli ictus, o i trapianti. Patologie per cui il paziente non può aspettare.

E sappiamo quanto la tempestività di diagnosi e cura possa fare la differenza nell'esito di una malattia oncologica. Ancora una volta investire in ricerca scientifica è davvero ciò che ci fornisce gli strumenti per superare una situazione di emergenza come questa pandemia."