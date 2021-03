Scoperto il principio alla base della terapia ormonale Viene dimostrato che la rimozione dei testicoli (e il conseguente calo di testosterone) o la somministrazione di estrogeni induce la regressione del tumore della prostata. Si scopre così che modificare i livelli ormonali può contribuire a prevenire o fermare lo sviluppo di tumori: è l’osservazione che fornirà le basi per la terapia ormonale, tuttora utilizzata nel trattamento del cancro prostatico.

Nasce il test del PSA Viene messo a punto un test per misurare i livelli di PSA nel siero: si tratta di un enzima prodotto dalla prostata per mantenere fluido il seme eiaculato, e normalmente è presente nel sangue solo a bassi livelli. Può aumentare in caso di tumore alla prostata, ma anche di ipertrofia prostatica benigna: pur non essendo quindi un marcatore esclusivamente indicativo di un cancro, ha reso possibile una prima indicazione diagnostica per tumore prostatico e il monitoraggio della progressione della malattia con un semplice prelievo di sangue.

Terapie di precisione contro il tumore prostatico metastatico In Europa viene approvato un farmaco di precisione utilizzabile per i pazienti con carcinoma prostatico avanzato resistente alla terapia ormonale quando la malattia si estende alle ossa.

Si tratta di un anticorpo monoclonale, capace di riconoscere una specifica proteina (RANKL) e ridurre le complicanze scheletriche – come fratture o necessità di ulteriori interventi alle ossa – nei pazienti con metastasi. Sebbene non si tratti di una terapia risolutiva, il farmaco di precisione punta comunque a migliorare la qualità di vita dei pazienti nella fase avanzata della malattia.

Si tratta del primo esempio di terapia mirata specifica per fasi tardive del tumore prostatico. Fa parte di un insieme di tecniche innovative, tra cui l’immunoterapia, che potrebbe permettere in futuro di colpire i tumori avanzati resistenti alle terapie classiche.