La sanità pubblica non sta bene

Si risparmia perché tanto ci penserà il privato? Che cosa ne pensate?

La sanità pubblica non va bene. Mancano i medici, gli ospedali fanno acqua, le liste di attesa continuano, la gente per non fare le fila paga, alcuni reparti vengono soppressi, ospedali accorpati, maternità chiuse, sprechi che continuano, medicina territoriale in crisi, sussidiarietà allo sbando.

La sanità pubblica sta perdendo per strada i principi base che l’hanno ispirata: assistenza gratuita, universale, uguale per tutti! Il malato in difficoltà cerca di arrangiarsi, risolve i problemi di tasca propria e si rivolge al privato dove le assicurazioni propongono vantaggiose polizze sanitarie. Si vuole andare verso un rafforzamento del privato o si crede ancora nel pubblico? Si vuole risparmiare negli investimenti per il servizio sanitario pubblico perché tanto ci penserà il privato? Si vogliono lasciar andare le cose così come stanno?

Chi difende il pubblico dovrebbe alzare la testa, predicare i benefici raggiunti dalla impostazione universalistica e ribadire che è lo Stato che deve pensarci in tutto e per tutto. Là dove le risorse scarseggiano, visto che quelle per la sanità sono al “lumicino”, attinga ad altri capitoli di spesa e blocchi il degrado restando orgogliosamente titolare del bene salute.