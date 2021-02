Diritti e doveri del lavoro in sanità

A chi amministra spetta rispettare l'equilibrio tra doveri e diritti. Così il lavoro in sanità può tutelare tutti

Nel mondo reale le cose vanno bene se c’è un giusto equilibrio tra diritti e doveri. Se vengono meno i diritti nascono le rivendicazioni, se vengono meno i doveri nascono le reprimende. E questo vale anche nella sanità. Gli operatori devono essere rigorosi nel loro lavoro e chi li amministra deve creare le condizioni ottimali perché possa essere fatto al meglio salvaguardando i diritti individuali. Un esempio: rispetto degli orari, rigore nelle mansioni da una parte, attenzione alle esigenze dei lavoratori e dei malati dall’altra.

Certamente l’equilibrio perfetto è faticoso da mantenere, ma un conto sono piccoli sbilanciamenti, altro è il “pesante" non rispetto di uno degli elementi del binomio. Che fare? La soluzione sta nella parola: responsabilità.

Responsabilità di chi governa e responsabilità di chi opera. Essere responsabile del proprio ruolo, del proprio comportamento, dei propri doveri, con la volontà di andare avanti insieme, di rapportarsi in modo non conflittuale per costruire. La collegialità è la via maestra per onorare il lavoro di ciascuno.