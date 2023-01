Che cosa chiedono i malati di tumore sul luogo di lavoro?

Lavoro e terapie anticancro sono compatibili? Dev'essere il malato a scegliere, e i colleghi fanno la differenza

Cosa chiede un malato che ha il cancro, che è in terapia, che è stato operato ai colleghi di lavoro? Chiede di essere trattato come una persona normale!

Se rientra nel posto di lavoro vuole avere le stesse responsabilità ed essere lui caso mai a chiedere uno sgravio delle proprie mansioni.

Ho visto molti malati nella mia vita e molti sono rientrati al lavoro in modo più o meno completo. Ho visto camionisti fare la chemio e poi andare a riprendere l'automezzo per fare il servizio dovuto, ho visto donne senza capelli agghindarsi anche con copricapi stravaganti e continuare a fare le baby-sitter, ho visto impiegati senza più barba e sopracciglia tornare con grinta in ufficio, ho visto manager vomitare come ossessi dopo chemio ma non per questo abbandonare l’impresa che stavano conducendo, ho visto nonne senza un polmone riprendere ad accompagnare a scuola i nipotini, ho visto sportivi senza un rene riprendere a correre in montagna, ho visto in tanti grinta e determinazione, voglia di vivere e di continuare nella normalità: sarebbe grave che i colleghi di lavoro distruggessero tutto ciò.