Se i bambini non mangiano le verdure quali sono i rischi?

I miei bambini non amano le verdure, rischiano di andare in carenza di qualche vitamina?

Risposta tratta dal quaderno "La salute in tavola" dedicato ai micronutrienti

Se l'alimentazione è variegata, uno scarso consumo di verdure difficilmente porta a carenze, per cui non ci sono particolari ragioni per preoccuparsi.

Tuttavia, l'educazione alimentare dei bambini è fondamentale per quelle che saranno le loro abitudini da adulti e per le conseguenze che queste avranno sulla loro salute a lungo termine, per cui è opportuno fargliele amare rendendole gustose. È anche importante dare l’esempio: se saremo noi adulti per primi ad apprezzarle e consumarle regolarmente (le linee guida per la prevenzione raccomandano un consumo di verdure per gli adulti di almeno 400 g al giorno), è più probabile che saremo seguiti.

Sostieni la ricerca scientifica d'eccellenza e il progresso delle scienze. Dona ora.