Perdere peso dopo i 50 anni: servono davvero gli integratori?

Come perdere peso dopo i 50 anni e ritrovare l'energia, quali integratori assumere?

I. (domanda pervenuta tramite il form L’esperto risponde)

Risponde la dottoressa Elena Dogliotti, specialista in scienze dell’alimentazione, Supervisore e Divulgatore Scientifico per Fondazione Veronesi.

Perdere peso dopo i 50 anni è possibile, ma richiede un approccio più consapevole rispetto a quando si è più giovani. Con l’avanzare dell’età – e in particolare con la menopausa nelle donne – il metabolismo rallenta, la massa muscolare tende a ridursi e cambia la distribuzione del grasso corporeo, con un maggiore accumulo nella zona addominale. Tutti fattori che rendono più difficile dimagrire, ma che possono essere contrastati. In questa fase della vita non servono diete drastiche o mode alimentari, quanto piuttosto una revisione attenta delle proprie abitudini.





L’alimentazione deve essere equilibrata e prevalentemente vegetale, ricca di verdura, frutta, cereali integrali, legumi e proteine di buona qualità – sia di origine vegetale che animale. I grassi vanno scelti con cura, privilegiando quelli insaturi, come l’olio extravergine di oliva, e limitando zuccheri semplici e grassi saturi. È utile anche moderare i carboidrati raffinati, optando per quelli integrali: aiutano a mantenere stabile la glicemia e a ridurre l’accumulo di grasso.





Altro elemento centrale è l’attività fisica. Camminate a passo sostenuto, esercizi di forza e stretching sono fondamentali per preservare (o aumentare) la massa muscolare, che incide in modo diretto sul dispendio energetico quotidiano.





Anche l’organizzazione dei pasti ha un impatto: rispettare orari regolari e non eccedere la sera aiuta il corpo a seguire i propri ritmi biologici e a regolare meglio il metabolismo.





Per quanto riguarda gli integratori, è importante non usarli con leggerezza. Vanno prescritti solo in caso di reali carenze, verificate con esami specifici e sotto controllo medico. Dopo i 50 anni, può essere utile valutare l’integrazione di calcio – soprattutto se l’apporto con la dieta è insufficiente – per proteggere la salute delle ossa. In alcuni casi, può essere indicata anche la supplementazione di vitamina D, omega 3 o antiossidanti, ma sempre su consiglio del medico.





In sintesi, ritrovare l’energia e perdere peso a questa età non è questione di integratori, ma di stile di vita: alimentazione su misura, attività fisica regolare e attenzione ai segnali del corpo. Gli integratori possono dare una mano, ma solo quando siamo in una situazione di carenza documentata.