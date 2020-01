Se siete in cerca di idee per i festeggiamenti di fine anno, ecco le ricette di Marco Bianchi che fanno per voi! Suggerimenti semplici da realizzare, gustosi senza appesantire inutilmente i pasti e senza dimenticare la salute in tavola.

Strudel salato di broccoli

Bicchierini tonno e peperoni

Crostini misti (con crema di tofu, patè di pomodori secchi e nduja senza carne)

Tortelli ripieni con le biete

Strudel di pere

E se non basta... Oltre 150 ricette di Marco sono consultabili per piatto e per ingrediente.

Felice Anno Nuovo!