Sostieni la ricerca sui tumori pediatrici

promossa da Fondazione Umberto Veronesi.

La ricerca ha cambiato la vita di migliaia di piccoli pazienti e delle loro famiglie: oggi, solo grazie al progresso della ricerca, l’80% delle neoplasie infantili guarisce, con percentuali del 90% nel caso di leucemie e linfomi.

Sono risultati incoraggianti, ma dobbiamo fare di più. I tumori infantili rappresentano ancora la prima di causa di morte per tumore nei bambini e hanno un impatto drammatico sui piccoli pazienti e sulle loro famiglie: per questo Fondazione sostiene i migliori ricercatori impegnati a trovare nuove cure e terapie più efficaci per i bambini e i ragazzi malati di tumore.