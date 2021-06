Attiva una donazione ricorrente

Il 23 Maggio nasce Fondazione Umberto Veronesi per volere del Prof. Veronesi col fine di promuovere il progresso delle scienze attraverso la divulgazione di una cultura scientifica d’eccellenza e il sostegno concreto alla ricerca.

Le borse di ricerca finanziate da Fondazione raggiungono il numero 100. Un obiettivo importante raggiunto grazie a chi crede nei valori e principi di Fondazione Veronesi e nell’utilità della ricerca per migliorare la vita di tutti .

Creata su iniziativa di Umberto Veronesi per sottolineare che la scienza può e deve contribuire con azioni concrete al raggiungimento della convivenza pacifica e del benessere dell'umanità , vede il sostegno di protagonisti del mondo della scienza, della cultura, dell’economia, fra cui 16 premi Nobel.

Viene istituita la cerimonia ufficiale di consegna dei Grant in Campidoglio a Roma a sostegno di ricercatori meritevoli e di progetti di ricerca ad alto valore scientifico.

Viene creata la rivista scientifica The Future of Science and Ethics

La Fondazione, attraverso il proprio Comitato Etico, promuove la nuova rivista scientifica The Future of Science and Ethics, un punto di riferimento indipendente e autorevole nel panorama etico e bioetico contemporaneo.