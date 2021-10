La nostra missione è anche quella di divulgare la scienza e promuovere la prevenzione. Per Fondazione Umberto Veronesi fare corretta divulgazione scientifica è fondamentale. Tutto ciò che il mondo scientifico produce in termini di idee, scoperte, novità che coinvolgono la vita di ognuno, necessita di essere comunicato in un linguaggio rigoroso ma chiaro a tutti. Per questo la redazione di Fondazione Umberto Veronesi cura il Magazine online: una testata giornalistica medico-scientifica nata per rispondere alla crescente domanda di informazioni autorevoli, chiare e utili in tema di salute. Inoltre, in collaborazione con scienziati e studiosi produciamo materiale di divulgazione scientifica sui principali temi della salute.