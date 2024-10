A Bergamo Gala in rosa per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili

Appuntamento il 10 novembre per una serata speciale a sostegno della ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

La Delegazione di Bergamo di Fondazione Veronesi, guidata da Marta Savona, organizza una nuova edizione del Gala in Rosa a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili. L'appuntamento è fissato per domenica 10 novembre, a partire dalle ore 18, presso il Balzer Globe in Piazza Dante Alighieri, a Bergamo.

La serata, che come dress code prevede un tocco di rosa per rendere omaggio al tema dell'evento, si aprirà con un aperitivo a buffet alle ore 18.00, seguito da una cena placée. A partire dalle 21.00, il locale aprirà le porte a tutti coloro che vorranno partecipare al concerto della band Half Past Midnight.

Nel corso dell'evento sarà possibile visitare la mostra fotografica OLTRE, che ha preso vita grazie a un gruppo di donne che, dopo aver affrontato un tumore, hanno scelto di condividere la loro esperienza attraverso la fotografia. La mostra è un omaggio a tutte le donne che hanno vissuto o stanno vivendo la malattia, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Si ringrazia per il prezioso sostegno il main sponsor della serata, Sella SGR e Banca Patrimoni Sella & C., così come gli altri sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell'evento: Stucchi Spa, Temp Job – Agenzia per il Lavoro, SGHS Law Firm, Rotary Bergamo Terra di San Marco. Un grazie speciale anche ad Amedei Cioccolato, a Cascine Orsine e all’Azienda Agricola Lupo per i deliziosi cadeaux riservati agli ospiti.

Per info e prenotazioni:

info.bergamo@fondazioneveronesi.it