A Bergamo torneo di tennis a sostegno dell'oncologia femminile

Il torneo, organizzato per sostenere la ricerca sulle patologie oncologiche tipicamente femminili, si svolgerà da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2024

La delegazione di Bergamo, guidata da Marta Savona, organizza un torneo di tennis doppio misto che si svolgerà da lunedì 21 a sabato 26 ottobre 2024. Il torneo doppio fisso, con limite della 4A categoria, per la quarta volta si terrà al Tennis Club Città dei Mille, in Via Martinella 3, Torre Boldone (Bergamo).

I fondi raccolti saranno devoluti alla ricerca scientifica sulle patologie oncologiche tipicamente femminili.

Un particolare ringraziamento a Virna Bassani, delegata di Bergamo, per il suo prezioso contributo all’organizzazione del torneo.

Per info e prenotazioni:

tenniscittadeimille@libero.it

3348558252

Scarica la locandina