A Bologna un torneo di Burraco per sostenere la ricerca oncologica

Appuntamento venerdì 17 gennaio 2025 per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

La Delegazione di Bologna di Fondazione Veronesi, guidata da Rita Demo Magli, organizza un torneo benefico di Burraco a sostegno della ricerca scientifica. L'appuntamento è per venerdì 17 gennaio 2025 presso Villa Peli, in Via Landa, 55 (Zona Calderino) a Monte San Pietro, Bologna.

L’evento, che finanzierà gli studi di un ricercatore del territorio impiegato a individuare nuove cure per le patologie oncologiche, prevede l’accesso in sala a partire dalle ore 14:30, mentre il torneo di burraco a coppie (4 turni Mitchell) avrà inizio alle ore 15:00. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 19:00.

Si ringrazia la signora Marie Paule Védrine Andolfatto per l’ospitalità.

Trattandosi di un evento privato a numero chiuso, la prenotazione anticipata è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni:

Rita Demo Magli 335 310056

Antonella Fiorentini 338 3644910

Cristina Stecchi Zuria 335 8241428

Alessandro Barbieri 351 8826627

Scarica la locandina