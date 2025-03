A Brescia Charity Dinner a sostegno dei bambini malati di tumore

Appuntamento giovedì 15 maggio per finanziare la piattaforma PALM, dedicata alla leucemia mieloide acuta

La Delegazione di Brescia di Fondazione Veronesi, guidata da Raffaella Franzoni, organizza una Charity Dinner a sostegno della ricerca scientifica. L'appuntamento è giovedì 15 maggio 2025 alle ore 20.00 presso il Museo Diocesano, in Via Gasparo da Salò, 13, a Brescia.

I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento di PALM Research Project®, una piattaforma di ricerca e sviluppo di terapie innovative per la leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue molto aggressivo dell'età pediatrica.

La serata prevede un aperitivo a passaggio servito nel magnifico chiostro del Museo, uno dei migliori esempi di architettura seicentesca della città di Brescia, che ospita al suo centro il più grande ciliegio fruttifero cittadino. Gli ospiti potranno effettuare una visita guidata ai Codici Miniati medievali conservati nell’area museale e a seguire sarà servita una cena placée, durante la quale si svolgerà una lotteria di raccolta fondi a premi.

Si ringrazia Miamo per aver donato i cadeaux per i partecipanti e il Museo Diocesano di Brescia per l’ospitalità.

Per info e prenotazioni:

info.brescia@fondazioneveronesi.it

02 - 76 01 81 87

Scarica la locandina