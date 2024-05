A Brescia Charity dinner a sostegno dell’oncologia pediatrica

Appuntamento giovedì 16 maggio per contribuire a finanziare la piattaforma PALM Research Project®, dedicata alla leucemia mieloide acuta

La Delegazione di Brescia di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Raffaella Franzoni, organizza una nuova edizione della cena di raccolta fondi a sostegno dell’oncologia pediatrica. L’appuntamento è giovedì 16 maggio alle ore 20, presso l’Areadocks in via Gerolamo Sangervasio 12/A a Brescia.

Per il secondo anno, i fondi raccolti in occasione dell’annuale cena di raccolta fondi della delegazione, contribuiranno al finanziamento di PALM Research Project® (Pediatric Acute Leukemia of Myeloid origin), una rete internazionale che mira allo sviluppo di nuove metodiche diagnostiche per la leucemia mieloide acuta che colpisce i bambini.

Durante la serata i partecipanti potranno assistere ai giochi di magia di Mago Zen.

La realizzazione dell’evento è resa possibile grazie al prezioso contributo di Sella SGR e Banca Patrimoni Sella & C.

“Per Sella SGR e Banca Patrimoni Sella & C. è un onore essere partner di questa importante serata. È un’occasione per testimoniare come la finanza possa contribuire al cambiamento e a migliorare la qualità della vita di tutti. Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno in qualche modo cambiato il significato dei valori a cui eravamo abituati, mettendo in luce l’importanza della salute sotto tutti i punti di vista. In quest’ottica, nel 2020 abbiamo lanciato il fondo TFS iCARE, una selezione di investimenti tematici che promuovano l’innovazione per la Cura, l’Ambiente, la Ricerca e l’Etica. Attraverso questo fondo, Sella SGR punta a fornire un duraturo sostegno economico alle attività di ricerca scientifica di Fondazione Veronesi e ad oggi, sono già stati finanziati sette progetti e devoluti 1.057.669 euro”” – ha affermato Mario Romano, Amministratore Delegato di Sella SGR.

Un sentito ringraziamento anche ad Associazione Valtrompiacuore, Areadocks, Atf Federfarma Brescia, Confagricoltura Brescia, CEF Brescia, SHT Sistemi Srl, Gulliver, Radio Number One e all’Azienda Agricola Lupo, per aver gentilmente donato i cadeaux che verranno distribuiti agli ospiti a fine serata.

Per informaazioni e prenotazioni:

info.brescia@fondazioneveronesi.it

02 76018187

Scarica la locandina