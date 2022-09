A Brescia incontro pubblico su longevità e corretti stili di vita

Appuntamento martedì 27 settembre al Salone Vanvitelliano

Per capire come favorire una vita lunga e sana attraverso le nostre abitudini quotidiane, vi aspettiamo martedì 27 settembre alle ore 18 al Salone Vanvitelliano di Brescia.

L'incontro, organizzato dalla delegazione di Brescia, sarà moderato da Nunzia Vallini, Direttore del Giornale di Brescia. Interverranno Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e Chiara Segrè, biologa molecolare, membri della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Le autrici rispettivamente di “Una dieta per ogni età” e “I segreti dei centenari” (editi da Sperling&Kupfer) ci accompagneranno nella scoperta, o forse, nella riscoperta delle scelte più salutari che ogni giorno possiamo fare per favorire una vita lunga e soprattutto sana. Ci aiuteranno anche a capire come sgombrare il campo da notizie false o esagerate e ricordandoci che, in fondo, l’equilibrio in ogni cosa è forse il nostro principale alleato.

Per maggiori informazioni, scarica la locandina dell'evento.