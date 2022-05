A Brescia la prima "Charity Dinner" della delegazione

Appuntamento il 19 maggio presso Villa Baiana in Franciacorta

La delegazione di Brescia di Fondazione Umberto Veronesi organizza la sua prima Charity Dinner. L'appuntamento è per la sera di 19 maggio presso Villa Baiana, in via Baiana 15, a Monticelli Brusati. I fondi raccolti saranno devoluti al progetto per l’oncologia pediatrica Gold for kids.

La serata sarà condotta da Davide Briosi di Radio Bresciasette e si esibirà il gruppo musicale "Goodvibes Live Music", composto da Jade Hoffman Canali alla voce, Mamone Domenico al Saxophono e Giulio Scalmana al Pianoforte.

Durante la serata sarà possibile partecipare ad una lotteria. Si ringrazia per la serata, CITRUS e Confagricoltura.

Contatti: info.brescia@fondazioneveronesi.it, telefono: 02 76018187

Per maggiori informazioni scarica la locandina