A Lecce Christmas Dinner a sostegno dell’oncologia

Appuntamento sabato 26 novembre 2022 per supportare la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

La responsabile della delegazione di Lecce di Fondazione Umberto Veronesi, Francesca Romana Melfi, rinnova il suo grande impegno nei confronti della ricerca scientifica, organizzando la nuova edizione della Christmas Dinner, a sostegno dell’oncologia. L’appuntamento è previsto per sabato 26 novembre, a partire dalle ore 20.00 nelle sale dell’Hotel Torre del Parco, in viale Torre del Parco. Parteciperà alla serata anche il Professor Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

I fondi raccolti permetteranno di contribuire al finanziamento di un ricercatore impegnato quotidianamente nel trovare soluzioni di cura sempre più efficaci contro le patologie oncologiche.

Durante la serata gli ospiti saranno allietati da un’esibizione degli artisti del Centro di Cultura Popolare "Canti d'amore e pizziche de core".

Un ringraziamento speciale alle aziende che hanno deciso di sostenere la serata: Dolciumi Stella Martano per un assaggio di un dolce speciale, l’Azienda Vinicola Conti Zecca per aver donato i vini e l’Oleificio Mongiò Srl per aver generosamente fornito i cadeau dedicati agli ospiti della serata.

Un ringraziamento particolare va all’artista Giovanni Russo che ha deciso di donare un’opera d’arte che verrà messa in palio in occasione della lotteria che si terrà durante la serata.

Per maggiori informazioni scarica la locandina

Per confermare la propria adesione è possibile scrivere a:

arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it

francesca.muscella@fondazioneveronesi.it

oppure contattare il numero 02 76018187.