A Lecce incontro pubblico su longevità e corretti stili di vita

Appuntamento mercoledì 19 ottobre presso la Sala del Convitto Palmieri

La Responsabile della Delegazione di Lecce di Fondazione Umberto Veronesi, Francesca Romana Melfi, rinnova il suo impegno a sostegno della ricerca e della divulgazione scientifica, aderendo al ciclo di incontri “Longevità e corretti stili di vita”.

L’appuntamento, importante per capire come favorire una vita lunga e sana attraverso le nostre abitudini quotidiane, è fissato per mercoledì 19 ottobre alle ore 18.00 presso la Sala del Convitto Palmieri, in Piazzetta di Giosuè Carducci a Lecce.

All’incontro, moderato dal giornalista Marcello Favale, saranno presenti, in veste di relatrici, la dottoressa Agnese Collino, Biologa Molecolare, e la dottoressa Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista, entrambe membri della Supervisione Scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Autrici rispettivamente de “I segreti dei centenari” e “Una dieta per ogni età” (libri editi da Sperling&Kupfer), parleranno dell’importanza della prevenzione e delle scelte più salutari che ogni giorno è possibile intraprendere per favorire una vita lunga e soprattutto sana, allontanando notizie false.

Come riportato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, oltre il 50% delle patologie cardiovascolari e del diabete, e almeno il 30% dei tumori, possono essere prevenuti cambiando in meglio gli stili di vita, ad esempio abbandonando fumo e alcol, conducendo una vita fisicamente attiva e adottando buone abitudini alimentari.

Per maggiori informazioni e per confermare la propria adesione è possibile scrivere a: info.lecce@fondazioneveronesi.it o contattare il numero 02 76018187