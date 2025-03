A Novara per parlare di Stili di Vita, Alimentazione e Movimento

Appuntamento venerdì 4 aprile con Chiara Matilde Ferrari, nutrizionista di Fondazione Veronesi

La Delegazione di Novara di Fondazione Veronesi, guidata da Anna Chiara Invernizzi, in collaborazione con l'Università della Terza Età, organizza un incontro di divulgazione per parlare di Stili di Vita, Alimentazione e Movimento. L'appuntamento è venerdì 4 aprile alle ore 17.30 presso l'Università Piemonte Orientale, Aula 205, Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa, Via Ettore Perrone, 18, Novara

Interverrà Chiara Matilde Ferrari, Biologa nutrizionista e membro della Supervisione scientifica di Fondazione Veronesi.

Per informazioni e prenotazioni

univ3novara@gmail.com

info.novara@fondazioneveronesi.it

0276018187

