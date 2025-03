A Pescara un dialogo su fake news, intelligenza artificiale e ricerca

Appuntamento mercoledì 2 aprile per scoprire come difenderci da informazioni errate e pericolose

La Delegazione di Pescara di Fondazione Veronesi, guidata da Gabriella Gallucci, organizza l'incotro "Fake news, AI e implicazioni etiche nella ricerca" che si terrà mercoledì 2 aprile alle ore 18.00 nella Sala Convegni di Fondazione Pescarabruzzo, in Corso Umberto I 83, a Pescara.

Durante questo incontro si parlerà di come le fake news nascono, perché trovano terreno fertile nella popolazione e quale ruolo possono giocare i giornalisti nel combatterle. Un’occasione per comprendere i meccanismi di un problema attuale e per riflettere sulle implicazioni etiche in un mondo sempre più interconnesso e guidato dall’innovazione tecnologica.

Daniele Banfi, giornalista scientifico del Magazine di Fondazione Veronesi, approfondirà la storia delle fake news in ambito oncologico, illustrando come si diffondono e quali strumenti possiamo utilizzare per difenderci da informazioni errate e pericolose.

Nella seconda parte, Marco Annoni, Coordinatore del Comitato Etico di Fondazione Veronesi, analizzerà il ruolo dell’intelligenza artificiale nella ricerca, mostrando come questa tecnologia possa essere al tempo stesso un potente alleato e una minaccia, rendendo più sofisticate sia le scoperte scientifiche che le frodi, con un impatto diretto sulla diffusione di notizie false.

Per informazioni:

Flavia Broggi

flavia.broggi@fondazioneveronesi.it

0276018187

Scarica la locandina