A Roma appuntamento al cinema per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Il 10 dicembre 2024 la Delegazione di Roma proietta in anteprima il film "Conclave" per finanziare la piattaforma PALM, dedicata alla leucemia mieloide acuta

La Delegazione di Roma, guidata da Matilde Salvo Bocca, ha organizzato la proiezione in anteprima del film "Conclave", prevista per martedì 10 dicembre 2024. La serata, resa possibile grazie alla collaborazione con Eagle Pictures, si svolgerà al cinema Adriano, in piazza Cavour, alle 20.30.

I proventi della serata contribuiranno al finanziamento di PALM Research Project, una piattaforma di ricerca e sviluppo di terapie innovative per la leucemia mieloide acuta, un tumore del sangue molto aggressivo dell'età pediatrica.

Per informazioni e prenotazioni:

06-488933202

Scarica la locandina