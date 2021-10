A Teramo in "Cammino per la ricerca scientifica"

Appuntamento alle ore 10 di domenica 24 ottobre

L'appuntamento, con scarpe comode, è per le ore 10 di domenica 24 ottobre in piazza Martiri a Teramo. Da lì infatti partirà la terza edizione -dopo la forzata pausa causa pandemia- dell'iniziativa "In cammino per la ricerca scientifica", una camminata benefica di 5 km organizzata dalla Delegazione teramana della Fondazione Umberto Veronesi. Un evento possibile grazie a TAU Medica, Lions Club di Teramo, Oreria D’Antonio e con la partecipazione dell’Università degli Studi di Teramo.





Chi si unirà alla manifestazione podistica, oltre a vivere una mattinata di sport e salute per le vie della città, dal centro storico al lungofiume, potrà contribuire a finanziare il lavoro di un giovane ricercatore abruzzese (donazione minima 10 euro per adulto, ogni iscritto riceverà una pettorina di Fondazione).





Per informazioni ed iscrizioni: info.teramo@fondazioneveronesi.it, Silvana Di Francesco 389.43.04.123, Adele Ioannoni 339.38.01.310, Fiorella D’Antonio 338.54.64.527