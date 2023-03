A Viareggio incontro sulla salute maschile

Appuntamento mercoledì 29 marzo 2023 presso il Palace Hotel con l'iniziativa “Salute al maschile: tutto quello che volevi sapere (e non hai mai chiesto!)

Come tutelare la salute degli uomini e prevenire i tumori maschili? Per approfondire questi temi vi aspettiamo mercoledì 29 marzo 2023 alle ore 18:30 presso il Palace Hotel in via Flavio Gioia 2 a Viareggio.

All'incontro, organizzato dalla delegazione di Viareggio e patrocinato dal Comune di Viareggio interverranno Alessandro Vitale, biologo e membro della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi, e Luca Lunardini, urologo e andrologo, dirigente medico presso l’Unità Operativa di Urologia della A.S.L. 12 Versilia.

Per maggiori informazioni scarica la locandina