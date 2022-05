A Viareggio un torneo di Burraco per la ricerca

Appuntamento mercoledì 25 maggio in collaborazione con Teresita Wellness Club

La delegazione di Viareggio della Fondazione Umberto Veronesi organizza, in collaborazione con Teresita Wellness Club, un torneo di Burraco per la giornata di mercoledì 25 maggio. I fondi raccolti saranno devoluti a Pink is Good, il progetto FUV dedicato alla ricerca scientifica sui tumori femminili. L'appuntamento è per le ore 15 presso il Teresita Wellness Club Terrazza della Repubblica, 7.





Per i premi si ringraziano:

Maestro Marcello Sanscritto per

Alisei Golf and Country Club

Pietrasanta Beauty and Beauty Profumerie

Club Negroni

Fappani

Galliano GreenDay Fiori

I Gioielli del Mare

Il Focolare - Ristorante

Les Coquettes

Orciani Pelletterie Spa

Pasticceri e Aladin, Mantovani e Patalani

Teresita Wellness Club

Per info e prenotazioni: Marina Gridelli (Responsabile delegazione di Viareggio) mcggridelli@gmail.com 339 3069703