Acquista un pumo pugliese e sostieni la ricerca di Fondazione Veronesi

Disponibili in tre nuovi colori. Approfitta dell'occasione per sostenere la ricerca, c'è tempo fino al termine del mese di luglio

Bianco, ocra e ottanio. Sono i tre colori "estivi" dei pumi pugliesi in vendita per sostenere la ricerca scientifica in campo oncologico della Fondazione Veronesi.





Grazie a un'idea della Delegazione di Roma di Fondazione Umberto Veronesi, Ceramiche Benegiamo S.r.l. - azienda salentina specializzata nella lavorazione della terracotta - ha realizzato un’edizione speciale di pumi alti 20 cm e disponibili nei tre diversi nuovi colori.





Disponibili a fronte di una donazione di 45 euro, il ricavato sosterrà la ricerca sui tumori portata avanti dalla fondazione.





Per informazioni ed acquisti visita il sito fondazioneveronesi.shop