Ad Avellino Aperitivo di Natale in musica a sostegno della ricerca oncologica

Una serata di solidarietà e salute ti aspetta giovedì 19 dicembre 2024 per sostenere la ricerca scientifica di Fondazione Veronesi

La Delegazione di Avellino di Fondazione Veronesi, guidata da Anna Rita Colucci, organizza un Aperitivo di Natale in musica, un'occasione di solidarietà e salute. L’appuntamento è per giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 20:00, presso il Nolurè Lounge Bar, in Via G. Matteotti, 32, ad Avellino.

I fondi raccolti grazie alla serata, animata dalla musica di Dj Alberto Limone, contribuiranno al finanziamento di un ricercatore locale impegnato a trovare nuove cure per le patologie oncologiche.

Per la realizzazione della serata i ringraziamenti vanno a Masseria Alfano, Nolurè Lounge Bar, Tecnocasa e Vivere Home.

Per informazioni e prenotazioni:

Anna Rita Colucci, Responsabile Delegazione di Avellino

333 36 07 177

Scarica la locandina