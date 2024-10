Anche quest’anno Trento si colora di rosa per una nuova edizione della PittaTosso Pink Parade

Domenica 20 ottobre 2024 è approdata a Trento per il terzo anno la camminata a sostegno della ricerca di Fondazione Veronesi sui tumori femminili

Anche Trento si è colorata di rosa per l’undicesima edizione, in forma diffusa, della PittaRosso Pink Parade, svoltasi domenica 20 ottobre 2024. Si tratta di un evento di raccolta fondi nato dalla partnership tra Fondazione Veronesi e PittaRosso con il grande obiettivo di sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili - seno, utero e ovaio - e di sensibilizzare ancora una volta le donne sull’importanza della prevenzione. La camminata di 5 Km, oltre a svolgersi a Milano, città che ospita la manifestazione fin dalla prima edizione, si svolge in contemporanea in giro per l’Italia, per diffondere sempre di più l’importante messaggio rivolto a tutte le donne.

A Trento, la PittaRosso Pink Parade sta diventando un appuntamento fisso: per il terzo anno consecutivo, una vera e propria onda rosa ha invaso la città. La partenza, alle ore 9:00 da Piazza delle Donne Lavoratrici, ha visto i partecipanti attraversare il centro fino al Parco delle Albere. La quota d’iscrizione - al netto dei costi di gestione e di spedizione - sarà interamente devoluta a Fondazione Veronesi per finanziare la ricerca scientifica sui tumori femminili e nello specifico a contribuire all’avviamento e implementazione di una piattaforma innovativa sul tumore al seno, il cui obiettivo principale è quello di personalizzare sempre di più la presa in carico delle donne con diagnosi di tumore al seno positivi agli ormoni e negativi a HER2 (HR+/HER2-) in fase iniziale. Attraverso la tipizzazione genetica dei tumori delle singole pazienti, l’obiettivo è capire quali pazienti possono evitare la chemioterapia adiuvante a seguito di intervento chirurgico di rimozione e radioterapia, mantenendo inalterate le probabilità di superare la malattia ma riducendo gli effetti collaterali delle cure e migliorando la qualità della vita.

Fondazione Veronesi conferma così il suo grande impegno sul territorio, frutto del lavoro della Responsabile della Delegazione di Trento Roberta Zanotti Lunelli. «Sarò sempre grata alla ricerca che mi ha salvato la vita 6 anni fa; da quando ricopro il ruolo di Responsabile della Delegazione di Trento di Fondazione ho l’obiettivo di rendere nota l’importanza della prevenzione tra le donne e soprattutto aiutare chi sta vivendo una situazione analoga a quella che ho passato io».

Per informazioni:

fondazioneveronesitrento@gmail.com