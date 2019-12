Bergamo sostiene Gold for Kids

Grande successo per la Golden Dinner di raccolta fondi della delegazione orobica

Una risposta generosa e partecipata per un evento giunto alla sua seconda edizione. A Bergamo, lo scorso 28 novembre, è andata in scena la tradizionale “Golden Dinner” della Fondazione Umberto Veronesi organizzata dalla delegazione orobica guidata da Marta Savona.





La serata, svoltasi presso il Roof garden Restaurant di Bergamo, è stata l’occasione per sostenere il progetto Gold for Kids di Fondazione dedicato all'oncologia pediatrica. Il ricavato della "Golden Dinner" servirà per sostenere lo studio di cure innovative per la leucemia linfoblastica acuta, il tumore più diffuso in età pediatrica.