Charity Dinner con ballo a favore della ricerca oncologica, organizzata dalla delegazione di Viareggio

Appuntamento venerdì 6 settembre 2024 per sostenere la ricerca scientifica

La delegazione di Viareggio, guidata da Marina Gridelli, organizza una charity dinner con ballo a sostegno della ricerca oncologica. L'appuntamento è venerdì 6 settembre 2024 alle ore 20 al Twiga Beach Club, in Viale Roma 2 a Marina di Pietrasanta. I fondi raccolti per la serata contribuiranno al finanziamento di un ricercatore locale impegnato a trovare nuove cure contro le patologie oncologiche.

Un ringraziamento particolare ai proprietari del Twiga Beach Club per aver deciso di mettere a disposizione la loro splendida location per la serata e agli sponsor dell’evento: Greenday Flower Shop, Park Hotel Villa Ariston, Profumeria Beauty and Beauty.

Un ringraziamento speciale anche ai fotografi della WaveBorn Production e alle aziende e realtà commerciali che hanno generosamente donato i premi della lotteria: Arred’Alberg Srl Forniture Alberghiere, Eurocatene S.r.l. 195 AR, I Gioielli del Mare, Lintea Mare, Massimo Rebecchi, Sergio Capone, Silvia Bini, Tulsi Kashmir.

Per info e prenotazioni:

Marina Gridelli, Responsabile Delegazione di Viareggio

mcggridelli@gmail.com

339 3069703

Scarica la locandina