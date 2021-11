Christmas dinner con la delegazione di Lecce a sostegno della ricerca in oncologia

Appuntamento per il 27 novembre, alle ore 20, presso il Ristorante Torre del Parco a Lecce

La delegazione di Lecce di Fondazione Veronesi, guidata da Francesca Romana Melfi, mostra subito il suo grande impegno nei confronti della ricerca scientifica in oncologia organizzando un’edizione natalizia della cena di raccolta fondi per contribuire al finanziamento di un ricercatore locale. La serata si terrà sabato 27 novembre, alle ore 20.00, presso il Ristorante Torre del Parco in viale Torre del Parco a Lecce.





"A distanza dì così poco tempo dalla costituzione della nuova delegazione di Fondazione, la risposta che stiamo avendo dalla città di Lecce ci riempie di gioia e contiamo dì proseguire in questo percorso virtuoso" – afferma Francesca Romana Melfi, Responsabile della delegazione leccese.





Durante la serata i partecipanti potranno continuare a sostenere la ricerca scientifica d’eccellenza ordinando un pumo per la ricerca, nei suoi colori rosso, bianco e verde, che sarà possibile anche ordinare sul sito dedicato.





Per maggiori informazioni sull’evento, è possibile contattare Arianna Fumagalli arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it e Francesca Muscella francesca.muscella@fondazioneveronesi.it oppure chiamare il 02 76018187.





Un ringraziamento particolare va a LIFE frutta secca, sponsor della serata