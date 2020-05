Charity Dinner Home Edition a Torino

Appuntamento il 28 maggio per una cena gourmet a domicilio. Il ricavato sosterrà i progetti di Fondazione Veronesi per l'oncologia pediatrica

La Responsabile della Delegazione di Torino di Fondazione Umberto Veronesi, Adele Artom, ha mostrato ancora una volta il suo impegno nei confronti dell’oncologia pediatrica, organizzando un’edizione speciale della cena di raccolta fondi per continuare a finanziare il protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta.





L’evento è fissato per giovedì 28 maggio, serata in cui i partecipanti riceveranno a domicilio la cena gourmet ideata e curata da Stratta Catering & Banqueting 1836, e potranno seguire gli interventi in streaming di Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi; Franca Fagioli, membro del Comitato Scientifico di Fondazione Umberto Veronesi e Direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e della madrina della serata Csaba dalla Zorza, scrittrice e conduttrice televisiva.





“La delegazione torinese ha fortemente voluto organizzare questo evento di raccolta fondi per continuare a sostenere il protocollo clinico per la cura di una delle neoplasie più diffuse in età pediatrica: la leucemia linfoblastica acuta. Tutti noi, oggi, siamo costretti a concentrare i nostri sforzi per fronteggiare una grande emergenza sanitaria ed è ancora più necessario pensare anche a coloro che stavano già affrontando una patologia grave e che in questi momenti sono ancora più esposti. Ringrazio tutti i coloro che hanno dato il proprio contributo alla realizzazione dell’evento: le aziende a noi vicine, i partecipanti e la madrina Csaba dalla Zorza” – ha affermato Adele Artom, Responsabile della Delegazione di Torino.





Un ringraziamento particolare ad Acqua Minerale Lauretana, Cantine Damilano, GRIN e Tucano.





Hashtag dell’evento: #fondazioneumbertoveronesi; #torinoperibambini