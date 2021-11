Charity shopping con Claudia Orciani e Gresy Daniilidis a sostegno di Pink is Good

Appuntamento dal 25 al 27 novembre presso lo showroom Orciani in Via della Spiga a Milano

La responsabile della delegazione di Pesaro-Urbino, Claudia Orciani, in collaborazione con Gresy Daniilidis, fashion blogger e fondatrice del portale Cle du Caveau, organizza un'iniziativa di raccolta fondi finalizzata alla vendita di capi di abbigliamento ecosostenibili presso lo showroom Orciani in Via della Spiga a Milano. I fondi raccolti dalle vendite saranno devoluti a Pink is Good, il progetto di Fondazione Veronesi finalizzato al sostegno alla ricerca sui tumori femminili.





L’iniziativa si terrà dal 25 al 27 novembre. Nel giorno di apertura è prevista una conferenza stampa che vedrà protagonista il professor Paolo Veronesi che illustrerà l'impegno della fondazione nel progetto Pink is Good.





Per informazioni: 02 76018187

arianna.fumagalli@fondazioneveronesi.it

francesca.muscella@fondazioneveronesi.it