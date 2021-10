Con la delegazione di Bologna a sostegno della ricerca sui tumori femminili

Appuntamento domenica 17 ottobre a Zola Predosa con una colazione seguita da un torneo di Burraco o, in alternativa, una visita guidata a Palazzo Albergati

La delegazione di Bologna di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Rita Magli, organizza per domenica 17 ottobre una colazione di raccolta fondi seguita da un torneo di Burraco o una visita guidata a Palazzo Albergati. Obiettivo della giornata è il sostegno alla ricerca scientifica di Fondazione sui tumori dell'universo femminile. L’evento si terrà a partire dalle ore 12.00, presso le Sale di Palazzo Albergati, in via Masini 46 a Zola Predosa (Bologna).





LA PREVENZIONE

“Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, una patologia che colpisce ogni anno in Italia 55.000 donne. Fare prevenzione è ancora oggi la principale arma salvavita ed è fondamentale che le donne tornino a fare i controlli dopo questo lungo periodo di pandemia. Le statistiche indicano nel nostro paese dati di sopravvivenza alti rispetto alla media europea e, se ciò accade, è anche perché gli screening danno a noi medici la possibilità di trattare malattie curabili” – afferma il Prof. Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione Umberto Veronesi e Direttore Divisione Senologia Chirurgica dello IEO. A tal proposito segnaliamo che all'evento sarà presente il professore che prima della colazione terrà un breve intervento sull'importanza della prevenzione.





L'IMPEGNO DELLA DELEGAZIONE

“Anni fa accettai con grande orgoglio l’invito del Prof. Umberto Veronesi di impegnarmi per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica d’eccellenza nella città di Bologna. Oggi più che mai ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo per dare una speranza concreta alle pazienti di oggi e di domani” – dichiara Rita Magli, Responsabile della delegazione bolognese.



INFORMAZIONI PER PARTECIPARE

È possibile partecipare all’evento con una donazione minima di € 75 tramite bonifico bancario a Fondazione Umberto Veronesi IBAN IT58U0100502400000000005981.

Per maggiori informazioni contattare la delegazione bolognese di Fondazione: Rita Magli 335 310056; Antonella Fiorentini 338 3644910; Cristina Stecchi Zurla 335 8241428 e Anita Toccane 346 9434928

Per partecipare è necessaria l'esibizione del green-pass

Un ringraziamento particolare a Banca Generali Private e Fondantico