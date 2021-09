Con la delegazione di Torino, "Cena Informale" a sostegno della Fondazione

Appuntamento giovedì 23 settembre presso il Centro Congressi dell'Unione Industriale

La delegazione di Torino organizza una serata di raccolta fondi giovedì 23 settembre presso il Centro Congressi dell’Unione Industriale. Una "Cena informale" che sarà l’occasione per ritrovarsi dopo la pausa estiva.





I fondi raccolti contribuiranno al finanziamento del protocollo di cura per il neuroblastoma ad alto rischio, per permettere a tutti i bambini colpiti da questa patologia di ricevere le cure migliori oggi a disposizione. Un ringraziamento particolare a Monini e Niche Maison per aver generosamente donato dei cadeux agli ospiti della serata.





Per informazioni e prenotazioni scrivere all’indirizzo eventi@fondazioneveronesi.it

Per partecipare all'evento sarà necessario esibire il green pass all’ingresso