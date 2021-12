Gala in rosa: appuntamento con la delegazione di Bergamo

Il primo dicembre una serata di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili

La delegazione di Bergamo, guidata da Marta Savona, organizza una serata di raccolta fondi dal nome “Gala in rosa”, per contribuire al finanziamento di un ricercatore nell’ambito del progetto sui tumori femminili “Pink is good”. La cena si svolgerà il primo dicembre presso il Roof Garden Restaurant di Bergamo e vedrà presente Paolo Veronesi, Presidente di Fondazione. In occasione della serata si terrà anche una lotteria con bellissimi premi donati dalle aziende sostenitrici.





Un ringraziamento particolare agli sponsor che hanno contribuito in maniera fondamentale alla raccolta fondi della serata: l’azienda vinicola Villa Sandi, Studio Legale SGHS LAW FIRM, Stucchi Spa, Studio Notarile Tucci Turconi, Studio Fiorentino Commercialisti Associati, Centro Servizi Investigativi, Pasticceria La Marianna e alle aziende che hanno donato i premi per la lotteria.





Chi fosse interessato a mettersi in contatto con la Delegazione di Bergamo di Fondazione Umberto Veronesi può scrivere all'indirizzo e-mail info.bergamo@fondazioneveronesi.it