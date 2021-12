Gold Charity Dinner & Party: appuntamento con la delegazione di Pesaro-Urbino

L'evento si svolgerà il 18 dicembre presso il Ristorante AlMare di Fano

Proseguono le iniziative della delegazione di Pesaro-Urbino, guidata da Claudia Orciani, in favore della Fondazione Umberto Veronesi. L'appuntamento, fissato per il 18 dicembre, è a Fano presso il ristornate AlMare. La Gold Charity Dinner & Party sarà l'occasione per sostenere Gold for Kids, il progetto di fondazione per l’oncologia pediatrica.





Un ringraziamento particolare all’azienda agricola Guerrieri, sponsor della serata.