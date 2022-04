"I segreti dei centenari". Appuntamento con il Rotary 260 di Verona

Martedì 12 aprile la presentazione del libro di Agnese Collino e Chiara Segrè organizzata dal Distretto 2060

Il Distretto 2060 per la salute e il benessere RC Verona Sud Michele Sanmicheli ha organizzato per il 12 aprile, in collaborazione con Fondazione e Soroptimist Club di Verona, un incontro dal titolo "Sani e longevi" Sarà l'occasione per presentare o il libro "I segreti dei centenari" scritto da Chiara Segré e Agnese Collino, biologhe e supervisori scientifici di Fondazione Umberto Veronesi.





L'appuntamento, che vedrà la partecipazione di Agnese Collino, si terrà martedì 12 aprile alle 19.45 presso l'Hotel Due Torri di Verona. La partecipazione è libera e sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming al seguente indirizzo:

www.youtube.com/user/DistrettoRotary2060/live