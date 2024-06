Il diritto all’oblio oncologico: dignità e giustizia oltre la malattia

La delegazione di Lecce organizza un incontro per parlare di diritto all’oblio oncologico. L'appuntamento è giovedì 4 luglio 2024

La delegazione di Lecce, guidata da Francesca Romana Melfi, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lecce, l’Ordine dei Medici di Lecce e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, organizza un incontro dedicato al diritto all’oblio oncologico. L'appuntamento è fissato per giovedì 4 luglio alle ore 16.30 presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Lecce, in viale Michele de Pietro.

Al seminario, patrocinato dalla Fondazione dell’Avvocatura Leccese Vittorio Aymone e moderato da Rosario Tornesello, Direttore Nuovo Quotidiano di Puglia, parteciperanno in veste di relatori:

, Professore ordinario di Diritto amministrativo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, Saluto Donato De Giorgi , Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce, Saluto

, Professore associato di Diritto amministrativo del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, Fra oblio e trasparenza: percorsi giuridici per la pubblica Amministrazione Antonio De Mauro , Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce Professore di Diritto Privato dell’Università del Salento, L’oblio oncologico e i diritti fondamentali della persona

, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, Componente del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Lecce, Il diritto all’oblio oncologico per il bambino e l’adolescente Nicola Di Renzo , Direttore UOC Ematologia e Trapianto di Cellule Staminali PO Vito Fazzi Lecce Direttore Dipartimento Oncoematologia ASL Lecce, Terapie innovative in oncoematologia dell’adulto e prospettive di guarigione

, Coordinatore del Comitato Etico di Fondazione Umberto Veronesi ETS, Il diritto all’oblio oncologico tra bioetica e i nuovi orizzonti della ricerca Francesca Romana Melfi, Responsabile Delegazione di Lecce, Fondazione Umberto Veronesi ETS, Conclusioni

L’evento formativo è accreditato dal COA Lecce per n. 3 crediti formativi in materia ordinaria, per n. 50 avvocati. Iscrizione su Riconosco.

L’incontro, per i medici, è in corso di accreditamento.

Per informazioni contattare:

Segreteria Fondazione Umberto Veronesi ETS: flavia.broggi@fondazioneveronesi.it o 02 76018187

Segreteria Ordine degli Avvocati di Lecce:

formazione@ordineavvocatilecce.it

Segreteria Ordine dei Medici di Lecce:

commissioneecm@ordinemedicilecce.it

Segreteria Università del Salento:

luigi.diviggiano@unisalento.it





Scarica qui la locandina dell'evento