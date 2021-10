Inaugurazione della delegazione di Avellino

Appuntamento giovedì 4 novembre presso il Circolo del Nuoto

Una nuova delegazione per Fondazione Umberto Veronesi. L'appuntamento è per giovedì 4 novembre, ad Avellino, per la cerimonia di inaugurazione della delegazione campana guidata da Anna Rita Colucci. L'incontro è programmato per le ore 19 presso il Circolo del Nuoto in contrada Archi 14.





All'evento parteciperanno, oltre alla responsabile, il presidente di fondazione Paolo Veronesi, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, Giovanni Porcelli, presidente del Circolo del Nuoto e Agnese Collino, responsabile della Supervisione Scientifica della fondazione e l’Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli. Modererà il giornalista Gianni Festa, direttore del "Quotidiano del Sud".





Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo annaritacolucci@yahoo.it

Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass.