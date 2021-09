Inaugurazione della delegazione di Foggia

Appuntamento il 24 settembre presso il Chiostro di Santa Chiara

Una nuova delegazione per Fondazione Umberto Veronesi. L'appuntamento è per venerdì 24 settembre, a Foggia, per la cerimonia di inaugurazione della delegazione pugliese guidata da Rosalba Perricone. L'incontro è programmato per le ore 19:30 presso il Chiostro di Santa Chiara, nell'omonima piazza.





All'evento parteciperanno, oltre alla responsabile, il presidente di fondazione Paolo Veronesi, il vice presidente alla Regione Puglia Raffaele Piemontese, il presidente della provincia Nicola Gatta e Marco Annoni, responsabile della supervisione etica della fondazione. L'incontro sarà moderato da Filippo Santigliano, vice-caporedattore de "La Gazzetta del Mezzogiorno". Al termine dell'incontro è previsto un aperitivo.





Per maggiori informazioni scrivere a info.foggia@fondazioneveronesi.it

Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass.